Куратор арт-квартала «Таврида народная» подвела итоги фестиваля

Куратор арт-квартала «Таврида народная» Алёна Минулина в беседе с «Известиями» подвела итоги фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму.

«Для меня победа, что мы собрали огромное количество талантливых ребят. Наверное, почти все регионы представлены у нас в квартале — от Ханты-Мансийска до Питера, от Москвы до Красноярска, Кубань, Брянск», — заявила она.

По её словам, организаторы хотят показать каждый регион в богатстве своих красок, объединить их, дать возможность поговорить друг с другом.

Ранее НСН сообщала, что основная программа фестиваля «Таврида — АРТ» проходила с 23 по 25 августа в Крыму.