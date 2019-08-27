Куратор арт-квартала «Таврида народная» подвела итоги фестиваля

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Куратор арт-квартала «Таврида народная» Алёна Минулина в беседе с «Известиями» подвела итоги фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму.
Куратор арт-квартала «Таврида народная» подвела итоги фестиваля
  • РИА Новости

«Для меня победа, что мы собрали огромное количество талантливых ребят. Наверное, почти все регионы представлены у нас в квартале — от Ханты-Мансийска до Питера, от Москвы до Красноярска, Кубань, Брянск», — заявила она.

По её словам, организаторы хотят показать каждый регион в богатстве своих красок, объединить их, дать возможность поговорить друг с другом.

Ранее НСН сообщала, что основная программа фестиваля «Таврида — АРТ» проходила с 23 по 25 августа в Крыму.

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