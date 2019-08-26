Победителями грантового конкурса фестиваля «Таврида — АРТ» стали 130 человек

Победителями грантового конкурса фестиваля «Таврида — АРТ» признаны 130 человек. На реализацию их творческих проектов направлено почти 87 млн рублей, сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Фестиваль — это в первую очередь площадка возможностей и творчества для молодых деятелей искусства, поэтому грантовый конкурс — неотъемлемая часть «Тавриды». Важно, чтобы творческие идеи участников получали свою реализацию после фестиваля», — заявил руководитель проекта «Таврида», генеральный директор центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

По его словам, материальная поддержка творческих инициатив способствует развитию культурного пространства в регионах.

Ранее НСН сообщала, что основная программа фестиваля «Таврида — АРТ» проходила с 23 по 25 августа в Крыму.