Победителями грантового конкурса фестиваля «Таврида — АРТ» стали 130 человек
- РИА Новости
«Фестиваль — это в первую очередь площадка возможностей и творчества для молодых деятелей искусства, поэтому грантовый конкурс — неотъемлемая часть «Тавриды». Важно, чтобы творческие идеи участников получали свою реализацию после фестиваля», — заявил руководитель проекта «Таврида», генеральный директор центра развития культурных инициатив Сергей Першин.
По его словам, материальная поддержка творческих инициатив способствует развитию культурного пространства в регионах.
Ранее НСН сообщала, что основная программа фестиваля «Таврида — АРТ» проходила с 23 по 25 августа в Крыму.