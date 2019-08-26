Выставка графики Александры Анюхиной пройдёт в Петербурге в сентябре

Короткая ссылка
Выставка графики Александры Анюхиной «Странствия» пройдёт в Санкт-Петербурге 5—30 сентября. Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу музея современного искусства «Артмуза».
Выставка графики Александры Анюхиной пройдёт в Петербурге в сентябре
  • РИА Новости

Среди экспонатов — работы в различных техниках печатной графики. В частности, это офорты, линогравюры, гравюры на пластике.

«Название «Странствия» раскрывает основную концепцию выставки, состоящую в соединении географических и метафизических странствий», — заявили организаторы.

По их словам, посетители смогут увидеть графические пейзажи разных регионов России.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина пройдёт выставка фламандского художника Якоба Йорданса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить