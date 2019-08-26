Выставка графики Александры Анюхиной пройдёт в Петербурге в сентябре
- РИА Новости
Среди экспонатов — работы в различных техниках печатной графики. В частности, это офорты, линогравюры, гравюры на пластике.
«Название «Странствия» раскрывает основную концепцию выставки, состоящую в соединении географических и метафизических странствий», — заявили организаторы.
По их словам, посетители смогут увидеть графические пейзажи разных регионов России.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина пройдёт выставка фламандского художника Якоба Йорданса.