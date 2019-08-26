Выставка графики Александры Анюхиной пройдёт в Петербурге в сентябре

Выставка графики Александры Анюхиной «Странствия» пройдёт в Санкт-Петербурге 5—30 сентября. Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу музея современного искусства «Артмуза».

РИА Новости

Среди экспонатов — работы в различных техниках печатной графики. В частности, это офорты, линогравюры, гравюры на пластике. «Название «Странствия» раскрывает основную концепцию выставки, состоящую в соединении географических и метафизических странствий», — заявили организаторы. По их словам, посетители смогут увидеть графические пейзажи разных регионов России. Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина пройдёт выставка фламандского художника Якоба Йорданса.