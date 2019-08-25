Синоптик рассказал о значительном похолодании в Москве в конце августа

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.

«Температура начнёт заметно понижаться. Между вторником и средой температура понизится на 5—7 °C. Сегодня и в понедельник будет ясная, сухая погода с максимальными значениями +20…+22 °C, в среду температура понизится. Она будет в зоне +15…+17 °C, по области даже ниже. Ночи станут заметно холоднее, минимальные значения ночных температур будут ниже +10 °C. В четверг прогнозируется температура в диапазоне +3…+8 °C», — заявил он.

Вильфанд отметил, что температурный режим +15…+17 °C будет сохраняться всю вторую половину недели, а ночью термометры будут показывать +4…+9 °C.

По словам синоптика, осадки на следующей неделе не прогнозируются из-за высокого давления. При этом он добавил, что вторник станет исключением, так как в этот день ожидается дождь в связи с прохождением вторичного фронта.

«Если сегодня и завтра мы находимся в центре тёплой части антициклона, то начиная со второй половины вторника Москва окажется в холодной части антициклона, на восточной периферии. В центр европейской России будет поступать свежий арктический воздух», — объяснил Вильфанд причину августовского похолодания.

Ранее синоптики предупредили о существенном похолодании в Москве в конце августа.