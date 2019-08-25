Синоптики сообщили о существенном похолодании в Москве в конце августа

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По прогнозам метеорологов, на следующей неделе в Москве ожидается существенное похолодание, температура в ночные часы может опустится до +5 °С…+7 °С.

Согласно информации «Метеоновостей», в понедельник и вторник на следующей неделе жителей столицы ожидает сухая и солнечная погода с температурой до +23 °С.

Однако уже со среды и до конца календарного лета столбик термометра в Москве не поднимется выше +20 °С.

«Уже в среду в атмосфере над столицей расположится скандинавский антициклон, который прекратит осадки и понизит температуру ночью до +6 °С...+8 °С, а днём будет не выше +15 °С…+17 °С. Холодно будет и в четверг: +5 °С…+7 °С в ночные часы и около +16 °С…+18 °С будет после полудня», — сообщили метеорологи.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные.

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