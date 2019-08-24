Супруга Мамонова рассказала о состоянии артиста

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Состояние актёра и музыканта Петра Мамонова, которого доставили в реанимацию с инфарктом миокарда, оценивается как стабильное, он находится в реанимации. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на жену артиста Ольгу Мамонову.
Супруга Мамонова рассказала о состоянии артиста
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«В Москве вызвали скорую, они подтвердили инфаркт и в Первую градскую больницу сразу отвезли, в реанимацию», — сказала она.

По её словам, врачи в настоящее время оценивают состояние Мамонова как стабильное.

Как уточнила Ольга в беседе с Пятым каналом, актёру стало плохо в деревне.

«Мы были в деревне. У нас там дом, 140 километров от Москвы. Я почему-то не доверила, чтобы там вызывать скорую. Три часа на дорогу потеряли, чтобы до Москвы доехать», — указала она.

Ранее сообщалось о госпитализации Мамонова. Артисту стало плохо, когда они с супругой находились в деревне.

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