Умер народный артист России Виталий Логвиновский
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«Ушёл из жизни Виталий Логвиновский, большой актёр, замечательный человек», — говорится в некрологе на сайте театра.
Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким актёра.
Виталий Логвиновский известен по фильму «Ворошиловский стрелок», сериалу «Цыганочка с выходом», а также театральным ролям Наполеона, Ивана Грозного.
В 1983 году Логвиновский получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2006 году — народного артиста России.
15 августа сообщалось о смерти народного артиста РСФСР Валентина Воронина.