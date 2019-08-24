Умер народный артист России Виталий Логвиновский

Народный артист России Виталий Логвиновский скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщили в Калужском областном драматическом театре.

«Ушёл из жизни Виталий Логвиновский, большой актёр, замечательный человек», — говорится в некрологе на сайте театра.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким актёра.

Виталий Логвиновский известен по фильму «Ворошиловский стрелок», сериалу «Цыганочка с выходом», а также театральным ролям Наполеона, Ивана Грозного.

В 1983 году Логвиновский получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2006 году — народного артиста России.

15 августа сообщалось о смерти народного артиста РСФСР Валентина Воронина.