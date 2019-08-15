Умер актёр Валентин Воронин

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Народный артист РСФСР Валентин Воронин умер на 79-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Свердловского государственного академического театра драмы.

Причины смерти артиста не указываются. Прощание с актёром состоится 16 августа на сцене театра.

«Коллектив театра искренне соболезнует семье, родным, близким, друзьям и почитателям таланта Валентина Александровича Воронина», — указывается в сообщении.

С 1967 года Воронин служил в Свердловском театре драмы, где сыграл около сотни ролей.

Звание заслуженного артиста РСФСР он получил в 1973 году, а народного артиста РСФСР — в 1982-м. Был номинирован на театральную премию «Золотая маска».

В начале апреля стало известно о смерти народного артиста России Алексея Булдакова. Он скончался от сердечной недостаточности. Актёр Виктор Бычков в беседе с ФАН прокомментировал произошедшее.

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