Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису мира

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Скарлетт Йоханссон второй год подряд стала самой высокооплачиваемой актрисой мира по версии журнала Forbes.

«Скарлетт Йоханссон заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes, заработав $56 млн», — говорится в сообщении.

Второе место в рейтинге заняла Софья Вергара с годовым заработком $44.1 млн. Следом за ней расположилась Риз Уизерспун, которая заработала за отчётный период $35 млн.

Суммарно топ-10 самых высокооплачиваемых актрис мира заработали в период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 $314.6 млн.

Ранее Forbes назвал американского актёра Дуэйна Джонсона самым высокооплачиваемым актёром мира. 

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