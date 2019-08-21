Forbes назвал самого высокооплачиваемого актёра мира

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Американский актёр Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актёром по версии журнала Forbes. Его заработок c июня 2018 по июнь 2019 года оценивается в $89,4 млн.
Forbes назвал самого высокооплачиваемого актёра мира
  • © Flickr

По данным издания, актёр получит около $23,5 млн за фильм «Джуманджи: Новый уровень». Также он получает по $700 тыс. за каждый эпизод сериала «Футболисты» на телеканале HBO.

На втором месте, по версии журнала, расположился актёр Крис Хемсворт, который благодаря роли в фильме «Мстители: Финал» и участию в других проектах заработал $76,4 млн.

Третье место рейтинга занял Роберт Дауни — младший с заработком $66 млн.

Ранее Тейлор Свифт возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии Forbes.

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