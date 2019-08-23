В «Ленкоме» рассказали о состоянии Марка Захарова

Художественный руководитель театра «Ленком» народный артист СССР Марк Захаров пока находится в больнице, но планирует вернуться к работе в ближайшее время, сообщил директор театра Марк Варшавер.

«Пока Марк Анатольевич находится в больнице, но хочет убежать. Он рвётся в театр... не может без работы. Но я, как директор театра, и его дочь Александра — мы против... хотим, чтобы он вышел совсем здоровеньким», — цитирует Варшавера ТАСС.

Он рассказал, что врачи отмечают хороший аппетит и бодрое настроение Захарова, но рекомендуют ещё несколько дней находится в стационаре в целях профилактики и для завершения всех процедур.

20 августа Марка Захарова госпитализировали с подозрением на воспаление лёгких.