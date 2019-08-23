Бриг с алыми парусами примет участие в фестивале «Таврида — АРТ»

Бриг «Херсонес» с алыми парусами примет участие в фестивале «Таврида — АРТ», сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко.

«Поскольку это фестиваль фестивалей, у нас была нахальная идея перегнать сюда бриг «Россия» из Питера, который выходит на знаменитый праздник «Алые паруса». Идея технически оказалась нереализуемая», — заявил он.

По его словам, было принято другое решение. В Севастополе есть трёхмачтовый парусный бриг, для которого сшили полный комплект алых парусов.

«Вчера у нас вместе с местным музейным сообществом появилась идея, что мы сейчас предложим ребятам — участникам арт-кварталов... из них соберём какую-то команду, посадим их на этот бриг «Херсонес» под алыми парусами, и он в воскресенье пойдёт... к набережной Феодосии», — рассказал Кириенко.

Он добавил, что творческая команда устроит концерт на набережной в Феодосии.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что фестиваль «Таврида — АРТ» продлится до 26 августа.