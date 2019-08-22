Международный фестиваль дронов пройдёт 24—25 августа в Москве

Международный фестиваль дронов будет проходить 24 и 25 августа в Парке Горького, передаёт «Вечерняя Москва».

В нём примут участие 32 профессиональных пилота, в том числе из Испании, Германии и Франции.

«Площадка для его проведения выбрана неслучайно: когда-то здесь находился макет «Бурана», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Россию представят чемпион страны 2018 года Кирилл Федукович и 16-летний лидер команды Drone Sports Global Платон Максимов.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что день студента будет проведён 30 августа в рамках Международного авиационно-космического салона.