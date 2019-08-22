Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой пройдёт в Петербурге

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Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой состоится в Санкт-Петербурге 6—13 сентября, сообщают «Невские новости».
Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой пройдёт в Петербурге
  • Елена Образцова / © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Он будет приурочен к 80-летию со дня рождения певицы.

Торжественное открытие и гала-концерт пройдут в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Исполнители будут выступать в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» под руководством народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова.

Сам конкурс состоит из трёх туров. В этом году заявки на участие прислали представители 21 страны.

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