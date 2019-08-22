Российские туристы рассказали, сколько раз в год отдыхают за границей

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Российские туристы рассказали, сколько раз в год и куда ездят в отпуск за границу. Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на данные опроса сервиса «Туту.ру».
Российские туристы рассказали, сколько раз в год отдыхают за границей
  • © pixabay.com

Утверждается, что 4% путешественников отдыхают на зарубежных курортах больше трёх раз в год. Четверть респондентов заявили, что ездят туда не чаще раза в год.

Тех, у кого это получается два-три раза в год, оказалось 11%. Чуть более половины участников исследования сообщили, что заграничный отдых для них слишком дорогой.

7% отметили, что они невыездные.

Наибольшей популярностью этим летом среди тех, кто путешествует по путёвкам, пользуются Турция, Россия, Тунис, Греция, Кипр, Абхазия, Черногория, Испания, Таиланд и Вьетнам.

Самостоятельные туристы предпочитают такие страны, как Армения, Узбекистан, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Турция и Германия.

Ранее URA.RU сообщало, что россияне рассказали об идеальном отпуске.

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