Спасатели вновь предупредили о тумане в Татарстане

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Спасатели вновь предупредили об ухудшении погоды в Татарстане, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Спасатели вновь предупредили о тумане в Татарстане
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

С 22:00 22 августа до 18:00 23 августа местами возможны гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра до 15—18 м/с (ночью и днём).

В ночное и утреннее время также ожидается туман.

Днём ранее спасатели уже предупреждали о тумане в республике.

«Юга.ру» передавал о штормовом предупреждении в Краснодаре.

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