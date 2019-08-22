Спасатели вновь предупредили о тумане в Татарстане
Спасатели вновь предупредили об ухудшении погоды в Татарстане, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
- © Константин Чалабов
- РИА Новости
С 22:00 22 августа до 18:00 23 августа местами возможны гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра до 15—18 м/с (ночью и днём).
В ночное и утреннее время также ожидается туман.
Днём ранее спасатели уже предупреждали о тумане в республике.
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