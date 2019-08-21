Спасатели предупредили о тумане в Татарстане

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Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Татарстане, передаёт «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.
Спасатели предупредили о тумане в Татарстане
  • РИА Новости

По прогнозу, с 23:00 21 августа до 10:00 22 августа ожидается туман.

Гражданам рекомендуют иметь при себе исправные средства связи и приборы навигации во время отдыха на природе. Водителям советуют избегать резкого торможения, а пешеходам — переходить дорогу только в местах обозначенного перехода.

Ранее ведущий метеоролог сервиса Gismeteo Леонид Старков в беседе с Пятым каналом рассказал о погоде во второй половине августа в Москве и Санкт-Петербурге.

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