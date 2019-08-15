Синоптик рассказал о погоде во второй половине августа в Москве и Петербурге

Ведущий метеоролог сервиса Gismeteo Леонид Старков в беседе с Пятым каналом рассказал о погоде во второй половине августа в Москве и Санкт-Петербурге.

«Температурный фон продолжит повышаться. Этому будут способствовать усиление тропосферного гребня и юго-западное течение, которое будет приносить тёплый субтропический воздух», — заявил он.

До конца недели в Санкт-Петербурге ожидается +22...+24 ˚С, на выходных — до +25 ˚С.

В московском регионе в выходные ожидается циклон с юго-запада. Возможны сильные продолжительные дожди и незначительное усиление ветра.

На следующей неделе в обоих городах сохранится тёплая для второй половины августа погода. Прогнозируется более +20 ˚С.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал прогноз о жаркой погоде в ряде регионов Центрального федерального округа.