На фестивале «Таврида — АРТ» прошла дискуссия «Критика искусства, искусство критики»

На фестивале «Таврида — АРТ» в Крыму прошла дискуссия «Критика искусства, искусство критики», сообщает ТАСС.

Молодым художникам рассказали, как продвигать себя и привлекать внимание прессы.

Среди участников — арт-обозреватель «Коммерсант FM» Дмитрий Буткевич, журналист-искусствовед, писатель, арт-блогер Софья Багдасарова, программный директор радио «Культура», автор и ведущая ежедневной программы «Культурный повод» Ксения Ламшина.

«Главное, чтобы вы не боялись себя презентовать, себя показывать, себя продавать в хорошем смысле слова. Чтобы вы могли смело представить свои работы, но без пережима», — заявил Буткевич.

По его словам, очень важен и визуальный ряд.

Со своей стороны, Ламшина отметила роль истории, которая стоит за проектом.

Также стало известно, что участники фестиваля провели флешмоб в честь Дня флага России. Об этом информирует ФАН.

Мероприятие собрало 4,5 тыс. представителей творческой молодёжи, а также известных деятелей культуры и искусства. Они развернули триколор размером 12 на 18 метров.

Ранее сообщалось, что в Крыму состоялось открытие первого фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ».