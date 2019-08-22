На фестивале «Таврида — АРТ» прошла дискуссия «Критика искусства, искусство критики»
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- РИА Новости
Молодым художникам рассказали, как продвигать себя и привлекать внимание прессы.
Среди участников — арт-обозреватель «Коммерсант FM» Дмитрий Буткевич, журналист-искусствовед, писатель, арт-блогер Софья Багдасарова, программный директор радио «Культура», автор и ведущая ежедневной программы «Культурный повод» Ксения Ламшина.
«Главное, чтобы вы не боялись себя презентовать, себя показывать, себя продавать в хорошем смысле слова. Чтобы вы могли смело представить свои работы, но без пережима», — заявил Буткевич.
По его словам, очень важен и визуальный ряд.
Со своей стороны, Ламшина отметила роль истории, которая стоит за проектом.
Также стало известно, что участники фестиваля провели флешмоб в честь Дня флага России. Об этом информирует ФАН.
Мероприятие собрало 4,5 тыс. представителей творческой молодёжи, а также известных деятелей культуры и искусства. Они развернули триколор размером 12 на 18 метров.
Ранее сообщалось, что в Крыму состоялось открытие первого фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ».