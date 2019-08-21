Госфильмофонд проведёт кинопоказы и экскурсии в «Ночь кино»

Госфильмофонд проведёт кинопоказы, экскурсии и видеоперформансы в рамках акции «Ночь кино» и Дня российского кино, сообщает сайт «Москва 24».

Мероприятия состоятся 24 и 27 августа в «Иллюзионе».

Как заявили в пресс-службе Госфильмофонда, в программу вошли показы новых фильмов, среди которых «Бык» Бориса Акопова и «Жанна» Брюно Дюмона.

Также запланирована ретроспектива известных режиссёров, в том числе Дзиги Вертова и Сергея Эйзенштейна.

Кроме того, посетители смогут пообщаться с научными сотрудниками фонда и увидеть немое кино в сопровождении оркестра и хора.

Ранее Vostokmedia.com сообщал, что Приморье примет участие в акции «Ночь кино».