Госфильмофонд проведёт кинопоказы и экскурсии в «Ночь кино»
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Мероприятия состоятся 24 и 27 августа в «Иллюзионе».
Как заявили в пресс-службе Госфильмофонда, в программу вошли показы новых фильмов, среди которых «Бык» Бориса Акопова и «Жанна» Брюно Дюмона.
Также запланирована ретроспектива известных режиссёров, в том числе Дзиги Вертова и Сергея Эйзенштейна.
Кроме того, посетители смогут пообщаться с научными сотрудниками фонда и увидеть немое кино в сопровождении оркестра и хора.
Ранее Vostokmedia.com сообщал, что Приморье примет участие в акции «Ночь кино».