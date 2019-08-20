Приморье примет участие в акции «Ночь кино»
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- globallookpress.com
Можно будет увидеть фильмы, набравшие наибольшее количество голосов в народном голосовании.
Помимо Владивостока, к акции присоединятся Находка, Кавалерово, Дальнегорск, Дальнереченск, Артём, Лесозаводск, Арсеньев, Черниговска, Борисовка и Новопокровка.
В столице Дальнего Востока кинопросмотр пройдёт на набережной Спортивной гавани.
Ранее сообщалось, что центральным событием акции «Ночь кино» в Москве станет перформанс «Мушкетёры. 40 лет спустя». Он состоится в парке «Царицыно».
Издание «ПолитЭксперт» сообщало о фестивале китайского кинематографа в Санкт-Петербурге.