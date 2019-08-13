Центральным событием «Ночи кино» в Москве станет перформанс о мушкетёрах

Центральным событием акции «Ночь кино» в Москве станет перформанс «Мушкетёры. 40 лет спустя». Он состоится в парке «Царицыно».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на гендиректора «Москино» Светлану Максимченко.

Она рассказала, что зрители получат возможность принять участие в кинопробах, увидеть сцены из первой серии и пройти посвящение в мушкетёры.

В рамках «Ночи кино» запланированы экскурсии на студии «Мосфильм» и «Союзмультфильм».

Кроме того, пройдут московские премьеры фильмов Андрея Смирнова «Француз» и Александра Золотухина «Мальчик русский».

Акция состоится 24 августа.

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