Центральным событием «Ночи кино» в Москве станет перформанс о мушкетёрах

Короткая ссылка
Центральным событием акции «Ночь кино» в Москве станет перформанс «Мушкетёры. 40 лет спустя». Он состоится в парке «Царицыно».
Центральным событием «Ночи кино» в Москве станет перформанс о мушкетёрах
  • ©Victor Dmitriev
  • globallookpress.com

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на гендиректора «Москино» Светлану Максимченко.

Она рассказала, что зрители получат возможность принять участие в кинопробах, увидеть сцены из первой серии и пройти посвящение в мушкетёры.

В рамках «Ночи кино» запланированы экскурсии на студии «Мосфильм» и «Союзмультфильм».

Кроме того, пройдут московские премьеры фильмов Андрея Смирнова «Француз» и Александра Золотухина «Мальчик русский».

Акция состоится 24 августа.

Ранее издание «ПолитЭксперт» сообщало о фестивале китайского кинематографа в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить