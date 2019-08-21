Эксперт прокомментировала опрос об отношении россиян к фотографированию
- © pixabay.com
Как считает Григорьева, страх перед камерой связан с возможной негативной оценкой снимков в соцсетях.
«Проблема в том, что есть вторжение в личное пространство, люди переживают, что оценка социума будет негативной и это как-то повлияет на их внутренний или внешний мир», — заявила она.
По мнению 70% респондентов, они фотографируют или фотографируются с разной периодичностью. Ещё 29% опрошенных утверждают, что не фотографируются.
Чаще всего участники исследования делают снимки на смартфон (82%), реже — на цифровую камеру (15%).
Ранее проектом Hi-Tech Mail.ru был проведён опрос, согласно которому у каждого пятого россиянина за последние пять лет был один смартфон.