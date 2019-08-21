Эксперт прокомментировала опрос об отношении россиян к фотографированию

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Директор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым большинство россиян (82%) не любят фотографироваться.
Эксперт прокомментировала опрос об отношении россиян к фотографированию
  • © pixabay.com

Как считает Григорьева, страх перед камерой связан с возможной негативной оценкой снимков в соцсетях.

«Проблема в том, что есть вторжение в личное пространство, люди переживают, что оценка социума будет негативной и это как-то повлияет на их внутренний или внешний мир», — заявила она.

По мнению 70% респондентов, они фотографируют или фотографируются с разной периодичностью. Ещё 29% опрошенных утверждают, что не фотографируются.

Чаще всего участники исследования делают снимки на смартфон (82%), реже — на цифровую камеру (15%).

Ранее проектом Hi-Tech Mail.ru был проведён опрос, согласно которому у каждого пятого россиянина за последние пять лет был один смартфон.

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