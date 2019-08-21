В Московском зоопарке заявили о создании самой большой популяции фламинго в России
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На данный момент в зоосаде обитают 29 красных и 17 розовых фламинго. Увидеть их под открытым небом можно до октября. С наступлением холодов пернатые будут переведены в специальный вольер.
«Такой многочисленной группы фламинго нет больше ни в одном отечественном зоопарке. Размножение этих птиц в неволе — достаточно трудоёмкий процесс», — цитирует генерального директора зоопарка Светлану Акулову портал мэра и правительства.
Розовые и красные фламинго занесены в Международную Красную книгу.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что пятерых леопардов планируют выпустить на волю в Кавказском государственном биосферном заповеднике в 2020 году.