В Московском зоопарке заявили о создании самой большой популяции фламинго в России

В Московском зоопарке рассказали о создании самой большой популяции фламинго в России. Недавно на свет появились ещё семь птенцов, передаёт сайт «Москва 24».

На данный момент в зоосаде обитают 29 красных и 17 розовых фламинго. Увидеть их под открытым небом можно до октября. С наступлением холодов пернатые будут переведены в специальный вольер.

«Такой многочисленной группы фламинго нет больше ни в одном отечественном зоопарке. Размножение этих птиц в неволе — достаточно трудоёмкий процесс», — цитирует генерального директора зоопарка Светлану Акулову портал мэра и правительства.

Розовые и красные фламинго занесены в Международную Красную книгу.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что пятерых леопардов планируют выпустить на волю в Кавказском государственном биосферном заповеднике в 2020 году.