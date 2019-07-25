Пятерых леопардов планируют выпустить на волю в Кавказском заповеднике в 2020 году

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Пятерых леопардов планируют выпустить на волю в Кавказском государственном биосферном заповеднике в 2020 году, сообщает портал «Юга.ру».
Пятерых леопардов планируют выпустить на волю в Кавказском заповеднике в 2020 году
  • © пресс-службы Минприроды России

Как рассказал директор природного комплекса Сергей Шевелёв, в сочинском питомнике подрастают котята леопардов. Пятерых, в основном самок, выпустят на волю, когда они станут взрослее.

В настоящее время на территории заповедника живут три самца.

Для отслеживания передвижения леопардов установлено примерно 100 фотоловушек в Мостовском районе и 20 — в Адыгее.

К новому выпуску хищников должно быть установлено ещё 180.

Ранее RostovGazeta.ru сообщал, что в зоопарке Ростова-на-Дону родились пять муфлонов и гуанако.

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