Пятерых леопардов планируют выпустить на волю в Кавказском заповеднике в 2020 году

Пятерых леопардов планируют выпустить на волю в Кавказском государственном биосферном заповеднике в 2020 году, сообщает портал «Юга.ру».

Как рассказал директор природного комплекса Сергей Шевелёв, в сочинском питомнике подрастают котята леопардов. Пятерых, в основном самок, выпустят на волю, когда они станут взрослее.

В настоящее время на территории заповедника живут три самца.

Для отслеживания передвижения леопардов установлено примерно 100 фотоловушек в Мостовском районе и 20 — в Адыгее.

К новому выпуску хищников должно быть установлено ещё 180.

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