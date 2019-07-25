Пятерых леопардов планируют выпустить на волю в Кавказском заповеднике в 2020 году
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Как рассказал директор природного комплекса Сергей Шевелёв, в сочинском питомнике подрастают котята леопардов. Пятерых, в основном самок, выпустят на волю, когда они станут взрослее.
В настоящее время на территории заповедника живут три самца.
Для отслеживания передвижения леопардов установлено примерно 100 фотоловушек в Мостовском районе и 20 — в Адыгее.
К новому выпуску хищников должно быть установлено ещё 180.
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