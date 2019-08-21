Нацпарк «Ленские столбы» в Якутии получил федеральный статус

Национальный парк «Ленские столбы» в Якутии получил федеральный статус и переходит в ведение Минприроды России, сообщает kp.ru.

Директором назначен Аркадий Семёнов, который руководил парком с 2016 года.

«На 2019 год на создание федерального госучреждения «Ленские столбы» из федерального бюджета предусмотрено более 139 млн 800 тыс. рублей», — заявил он.

По его словам, для содержания парка из регионального бюджета ежегодно предусматривали 17 млн рублей.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее появился новый эколого-просветительский маршрут «Тропа леопарда».