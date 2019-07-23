В Адыгее появился новый маршрут «Тропа леопарда»

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В Адыгее появился новый эколого-просветительский маршрут «Тропа леопарда», сообщает портал «Юга.ру».
В Адыгее появился новый маршрут «Тропа леопарда»
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Церемония открытия состоялась на территории кордона Гузерипль. В ней приняли участие глава региона Мурат Кумпилов и директор Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергей Шевелёв.

Маршрут протяжённостью 2,2 км заработал в 2018 году. Его создали в рамках реализации проекта «Экодемия». Теперь у начала маршрута появилась арка с названием, оборудованы информационные стенды.

«Уверен, что новый маршрут, который открывается сегодня, обязательно вызовет большой интерес у всех, кто увлекается экологическим туризмом. «Тропа леопарда» даст прекрасную возможность не только ещё ближе познакомиться с красотами нашей природы, но и узнать много полезного об образе жизни редкого животного», — сказал Кумпилов.

Ранее Newinform сообщал о подготовке к возвращению в природу шестерых спасённых тюленей в Санкт-Петербурге.

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