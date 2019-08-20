На ВДНХ планируют отреставрировать павильон «Лесная промышленность»

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На ВДНХ намерены отреставрировать павильон «Лесная промышленность», сообщает «Вечерняя Москва».
На ВДНХ планируют отреставрировать павильон «Лесная промышленность»
  • Проект павильона № 17 «Лесная промышленность» / © Москомархитектура

«Пожалуй, главное достоинство этого проекта в том, что зданию вернут скульптурную группу, которая располагалась на кровле», — заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, сохранившиеся скульптуры отремонтируют и павильон можно будет увидеть в первоначальном виде.

Павильон построили в 1954 году. В 2015-м ему был присвоен охранный статус как части ансамбля ВДНХ.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о ходе восстановления дома Наркомфина.

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