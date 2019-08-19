Около 80 культурных центров Москвы проведут дни открытых дверей

Около 80 столичных культурных центров проведут дни открытых дверей 31 августа и 1 сентября, сообщает сайт «Москва 24».

Посетить мероприятия можно будет с 10:00 до 22:00.

Запланированы бесплатные пробные занятия в кружках и секциях, концерты, спектакли, экскурсии.

Взрослые и дети также смогут, например, освоить азы каллиграфии и научиться рисовать картины акварелью.

«Кроме того, есть курсы йоги для будущих мам, занятия по робототехнике и даже танкомодельный спорт. В дни открытых дверей можно узнать подробнее обо всех возможностях, которые предоставляют культурные центры, и выбрать хобби по душе», — цитирует пресс-службу Московской дирекции по развитию культурных центров портал мэра и правительства.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о молодёжном арт-фестивале «STAR Wings — город будущего» в Краснодарском крае.