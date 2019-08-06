Молодёжный арт-фестиваль пройдёт 20 и 21 августа в Краснодарском крае
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В Геленджик приедут дизайнеры, художники, режиссёры, спортсмены. Они представят свои творческие работы, навыки и умения. Всего ожидается более 100 участников.
По словам организаторов, их основные задачи — создать площадку для общения и обмена опытом, где каждый сможет научиться чему-то новому.
На территории фестиваля появятся тематические бульвары и улицы, на которых будут проходить мастер-классы и другие мероприятия. Курировать площадки станут известные деятели спорта, искусства и шоу-бизнеса.
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