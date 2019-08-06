Молодёжный арт-фестиваль пройдёт 20 и 21 августа в Краснодарском крае

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Молодёжный арт фестиваль «STAR Wings — город будущего» пройдёт 20 и 21 августа в Краснодарском крае, сообщает интернет-газета «Дни.ру».
Молодёжный арт-фестиваль пройдёт 20 и 21 августа в Краснодарском крае
  • © starwings.ru

В Геленджик приедут дизайнеры, художники, режиссёры, спортсмены. Они представят свои творческие работы, навыки и умения. Всего ожидается более 100 участников.

По словам организаторов, их основные задачи — создать площадку для общения и обмена опытом, где каждый сможет научиться чему-то новому.

На территории фестиваля появятся тематические бульвары и улицы, на которых будут проходить мастер-классы и другие мероприятия. Курировать площадки станут известные деятели спорта, искусства и шоу-бизнеса.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о фестивале Индонезии в Москве.

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