Боярский прокомментировал своё участие в шоу «Голос. 60+»

Короткая ссылка
Актёр Михаил Боярский в беседе с Nation News прокомментировал своё участие в шоу «Голос. 60+» на Первом канале.
Боярский прокомментировал своё участие в шоу «Голос. 60+»
  • РИА Новости

«Я только что приехал в Москву, и через пару часов начнётся моё знакомство с этой передачей, я никогда раньше не участвовал, только смотрел. Там будет четверо судей, у нас будет общая песня, которую мы должны записать сегодня. На мой взгляд, это довольно волнующий процесс, потому что он связан с судьбой конкурсантов», — заявил он.

По мнению Боярского, участники будут петь для души, а не для славы. Как отметил артист, очень важно, что они выберут по репертуару.

Боярский добавил, что конкурсанты должны показать, что умеют петь не только за столом и для своих близких.

Ранее сообщалось, что Первый канал обновит систему голосования перед новым сезоном «Голоса».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить