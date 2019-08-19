Боярский прокомментировал своё участие в шоу «Голос. 60+»

Актёр Михаил Боярский в беседе с Nation News прокомментировал своё участие в шоу «Голос. 60+» на Первом канале.

«Я только что приехал в Москву, и через пару часов начнётся моё знакомство с этой передачей, я никогда раньше не участвовал, только смотрел. Там будет четверо судей, у нас будет общая песня, которую мы должны записать сегодня. На мой взгляд, это довольно волнующий процесс, потому что он связан с судьбой конкурсантов», — заявил он.

По мнению Боярского, участники будут петь для души, а не для славы. Как отметил артист, очень важно, что они выберут по репертуару.

Боярский добавил, что конкурсанты должны показать, что умеют петь не только за столом и для своих близких.

Ранее сообщалось, что Первый канал обновит систему голосования перед новым сезоном «Голоса».