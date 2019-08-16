Умер композитор Роман Леденёв

В Москве в возрасте 88 лет умер народный артист России, композитор Роман Леденёв. Об этом сообщает пресс-служба российского Союза кинематографистов.

«С горечью сообщаем, что 15 августа 2019 года от нас ушёл Роман Семёнович Леденёв... лауреат Государственной премии России, старейший профессор кафедры сочинения Московской консерватории, авторитетный член гильдии композиторов Союза кинематографистов России», — говорится в некрологе на сайте организации.

Роман Леденёв написал музыку к фильмах «Поэма о крыльях», «Странная женщина», «Вся королевская рать», «Дядюшкин сон» и другим картинам.

5 августа на 82-м году жизни скончался автор музыки к песне «Снег кружится» Сергей Березин.