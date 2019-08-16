Умер композитор Роман Леденёв
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«С горечью сообщаем, что 15 августа 2019 года от нас ушёл Роман Семёнович Леденёв... лауреат Государственной премии России, старейший профессор кафедры сочинения Московской консерватории, авторитетный член гильдии композиторов Союза кинематографистов России», — говорится в некрологе на сайте организации.
Роман Леденёв написал музыку к фильмах «Поэма о крыльях», «Странная женщина», «Вся королевская рать», «Дядюшкин сон» и другим картинам.
5 августа на 82-м году жизни скончался автор музыки к песне «Снег кружится» Сергей Березин.