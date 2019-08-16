«Жёлтый» уровень метеоопасности объявлен в Москве на 16 августа

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Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области в пятницу, 16 августа.
«Жёлтый» уровень метеоопасности объявлен в Москве на 16 августа
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в заявлении ведомства.

Предупреждение связано с с прогнозируемыми на территории регионов дождями. 

По данным синоптиков, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве продлится с 21:00 16 августа до 21:00 17 августа, а в Подмосковье — до 03:00 18 августа.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в Москве в пятницу, 16 августа, ожидается до +21 °С.

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