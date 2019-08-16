Instagram запустит систему оповещения о фейках

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Сервис обмена фотографиями Instagram вводит функцию, которая позволит пользователям сообщать о фейковом контенте.

Теперь пользователи Instagram смогут сообщать о фейковом контенте для того, чтобы он был проверен командой фактчекеров, пишет портал Poynter. 

Для того чтобы это сделать, пользователю будет необходимо нажать на три точки в правом верхнем углу поста Instagram, пометив его сначала как «несоответствующее», а затем как «фейковое». 

Отмечается, что удаляться такие сообщения не будут, но их продвижение с помощью специальных хештегов будет запрещено. 

7 августа в работе Instgram произошёл сбой

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