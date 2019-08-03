К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»

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В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»
  • Reuters

«Мы хотим более чётко обозначить, какие сервисы и продукты являются частью Facebook», — отметил официальный представитель компании. 

По данным издания, обновлённые названия будут отображаться в магазинах приложений App Store и Google Play.

Как отмечают источники, компания Facebook приняла данное решение, чтобы улучшить свою репутацию на фоне скандалов из-за утечки персональных данных.

В марте в Facebook сообщили о намерении совершенствовать технологии для борьбы с контентом, содержащим сцены насилия, и с пропагандой ненависти в соцсети после теракта в новозеландском Крайстчерче.

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