К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»
- Reuters
«Мы хотим более чётко обозначить, какие сервисы и продукты являются частью Facebook», — отметил официальный представитель компании.
По данным издания, обновлённые названия будут отображаться в магазинах приложений App Store и Google Play.
Как отмечают источники, компания Facebook приняла данное решение, чтобы улучшить свою репутацию на фоне скандалов из-за утечки персональных данных.
В марте в Facebook сообщили о намерении совершенствовать технологии для борьбы с контентом, содержащим сцены насилия, и с пропагандой ненависти в соцсети после теракта в новозеландском Крайстчерче.