Представитель Шатунова разъяснил ситуацию с песней «Белые розы»

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Певец Юрий Шатунов будет продолжать петь песни «Белые розы» и «Седая ночь», несмотря на заявление продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина об обратном. Об этом заявил PR-менеджер Шатунова Аркадий Кудряшов.
Представитель Шатунова разъяснил ситуацию с песней «Белые розы»
  • © официальный сайта исполнителя

«Как он пел «Белые розы», так и будет петь, как пел «Седую ночь», так и будет петь. Это его песни, его визитная карточка. У Шатунова есть разрешение от правообладателя исполнять их публично», — приводит его слова ТАСС.

Ранее продюсер Андрей Разин в своём Instagram написал, что Шатунов больше не будет петь песни группы «Ласковый май».

«Вынужден заявить, что все 27 произведений группы «Ласковый май» Юра исполнять больше не будет, так как у него на это нет права», — заявил Разин.

Также продюсер заявил, что теперь Шатунов на всех своих концертах, в том числе зарубежных, будет «петь только свои песни». 

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