«Как пел, так и будет петь»: Шатунов не намерен отказываться от репертуара группы «Ласковый май»

Экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов потерял право на исполнение композиций группы. Об этом сообщил продюсер коллектива Андрей Разин. По его словам, Шатунов сам отказался от песен «Ласкового мая», аргументировав своё решение тем, что «перерос» их. Разин подчеркнул, что исполнение песен без разрешения компании-правообладателя будет наказываться «огромными штрафами». Впрочем, представитель Шатунова Аркадий Кудряшов опроверг сообщения о его отказе от репертуара группы. Кудряшов утверждает, что у экс-солиста есть право на исполнение старых песен и он продолжит им пользоваться.

Бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов больше не будет исполнять песни из репертуара группы. По словам продюсера и участника коллектива Андрея Разина, Шатунов потерял право на исполнение всех 27 произведений, после того как «публично от них отказался».

«Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы. Теперь он будет исполнять только свои песни. Кроме того, через своего представителя он запретил исполнять песни, которые он написал специально для своего альбома, для своих концертов, группе «Ласковый май». С этого момента на всех концертах Юры, которые пройдут за рубежом, а также в нашей стране, к сожалению, Юра будет исполнять только свои песни. От группы «Ласковый май» он отказался», — написал Разин в своём Instagram.

По его словам, представители компании — обладателя прав на композиции «Ласкового мая» предлагали Шатунову заключить договор на исполнение вокальных произведений группы, однако артист отклонил их предложение. Певец подчеркнул, что перерос эти песни.

«Также хочу передать для всех радиостанций... что воспроизведение песен группы «Ласковый май» в исполнении Андрея Разина разрешено. Остальным исполнителям правообладатель их публично исполнять запретил», — сообщил Разин.

Он добавил, что впредь, покупая билеты на концерты Шатунова, рекламодатели должны будут учитывать, что там прозвучат только новые песни артиста.

«Ввиду того, что нынешние правообладатели произведений «Ласкового мая» выплатили за них огромные деньги в размере $890 тыс., за использование в рекламных целях, а также за исполнение без разрешения правообладателя этих песен ждут огромные штрафы», — подчеркнул он.

Между тем пиар-менеджер Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов уверен, что Шатунов не отказывался от репертуара коллектива.

«Как он пел «Белые розы», так и будет петь, как пел «Седую ночь», так и будет петь. Это его песни, его визитная карточка. И притом у Шатунова есть разрешение от правообладателя исполнять их публично», — заявил Кудряшов в беседе с ТАСС.

«Поссорились, что ли?»

Большинство комментаторов под записью Разина осудили решение Шатунова отказаться от наследия группы.

«Грандиозная ошибка и глупость со стороны Юрия», — пишет одна из пользовательниц социальной сети.

«Поддерживаю! Андрей Александрович! Давно пора навести порядок с правами и исполнениями песен. Везде есть грань и мера. И никакая наглость не может продолжаться вечно», — отметил другой подписчик.

«Поссорились, что ли?» — задала резонный вопрос ещё одна пользовательница, на что Разин ответил: «Нет. Перерос».

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© Юрий Шатунов

В 2014 году сообщалось, что Разин выиграл суд у композитора Сергея Кузнецова, автора 27 песен «Ласкового мая». Суд установил, что Разин за 100 тыс. руб. приобрёл у Кузнецова право на использование композиций.

Ещё раньше, в 2008 году, в газете «Аргументы и факты» вышла статья, в которой Шатунов подробно рассказал об отношениях с Разиным. По словам артиста, довольно долгое время они конфликтовали, поскольку у них накопилось немало «взаимных упрёков и обвинений».

«Но однажды я подумал, что вечно воевать и нести обиду тоже нельзя. В конце концов, с Разиным связана моя молодость, мой успех. Сейчас мы конфликт преодолели, раны залечили. Как и все нормальные люди, я прошёл этот этап, пережил всё, что мне было дано. Больше мы грязью друг друга не поливаем. Более того, наши отношения переросли в деловые и приятельские. Мы можем с ним встретиться, сходить в ресторан, поужинать и разойтись», — рассказал Шатунов.

Он считал, что в годы славы «получал копейки», однако его это устраивало.

«Впрочем, недавно справедливость всё же восторжествовала. Я отсудил у Андрея Разина всё, что мне причитается, — $10 млн. Он добровольно признал мой иск, так что обошлось без истерик и скандалов», — отметил певец.

Кумиры 1980-х

Успех группы «Ласковый май» был впечатляющим, однако коллектив просуществовал недолго. Музыкальная карьера Юрия Шатунова началась в 1986 году в школе-интернате №2 города Оренбурга, где он встретил автора песен Сергея Кузнецова. Тот работал руководителем художественного кружка.

Вместе они записали главные хиты — «Белые розы» и «Седая ночь», а также придумали коллективу название. Но всего через три года Кузнецов покинул проект, и руководство перешло к администратору группы «Мираж» Андрею Разину. «Ласковый май» много гастролировал по СССР, состав коллектива постоянно менялся. Некоторые участники организовывали новые группы.

В июне 1991 года «Ласковый май» отправился в первый гастрольный тур по городам США, а осенью Шатунов покинул группу и на некоторое время приостановил музыкальную деятельность. Певец переехал в Германию, где получил образование звукорежиссёра.

Вернулся на сцену Шатунов годом позже. Тогда он принял участие в съёмках концертной программы Аллы Пугачёвой «Рождественские встречи». Продюсером артиста стал его давний знакомый Аркадий Кудряшов. Уже в 1994 году Шатунов презентовал сольный альбом «Ты помнишь», куда вошли такие песни, как «Звёздная ночь», «Клянусь» и «Утренний снег». Большую часть композиций к нему написал автор музыки песен «Ласкового мая» Сергей Кузнецов.

В середине 1990-х Шатунов отправился в гастрольный тур по городам Германии, а в начале 2000-х выпустил две пластинки — «Вспомни май» и «Седая ночь». Несмотря на то что последний получил название песни из репертуара «Ласкового мая» 1980-х, в него вошли и новые синглы.

После 2004 года Шатунов выпустил ещё четыре альбома и снял несколько клипов.

В конце 2000-х Андрей Разин собрал новый коллектив под тем же названием: его участниками, помимо самого Разина, стали Сергей Серков (из оригинального состава группы), Андрей Кучеров и Сергей Ленюк.