Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Москве на следующей неделе

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об ожидающейся на следующей неделе жаркой погоде в Москве.
Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Москве на следующей неделе
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Начиная со вторника на Москву распространяется область высокого давления. Поэтому небо будет уже малооблачным, дожди — кратковременными, а температура с каждым днём начнёт повышаться на 1—2 °С. 19 августа мы ждём +22...+24 °С, 20 августа — около +25 °С, а 21 августа — +25...+27 °С», — цитирует Вильфанда ТАСС.

По его данным, приход жаркого воздуха с юга будет способствовать потеплению в столице.

Вильфанд заявил, что вместе с температурой будет повышаться и давление: 21 августа оно составит 756 мм рт. ст.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что в Москве 15 августа ожидается до +23 °С.

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