В «Сокольниках» пройдёт выставка «Частные музеи России. Самородки России»

В парке «Сокольники» пройдёт выставка «Частные музеи России. Самородки России», сообщает сайт «Москва 24». Посетить её можно 7 и 8 сентября.

Будет представлено 2 тыс. экспонатов из 100 частных музейных коллекций со всей страны — от Камчатки до Калининградской области.

«Посетители смогут изучить старинные и необычные предметы быта, посуду, замки, утюги XVIII—XIX веков и многое другое», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Экспонаты предоставлены Музеем столярных инструментов из Пушкина, Военным музеем Карельского перешейка из Выборга, Театром-музеем Ильи Муромца из Мурома и другими выставочными комплексами.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в «Херсонесе Таврическом» пройдёт выставка новых археологических находок.