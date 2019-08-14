В «Сокольниках» пройдёт выставка «Частные музеи России. Самородки России»

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В парке «Сокольники» пройдёт выставка «Частные музеи России. Самородки России», сообщает сайт «Москва 24». Посетить её можно 7 и 8 сентября.
В «Сокольниках» пройдёт выставка «Частные музеи России. Самородки России»
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Будет представлено 2 тыс. экспонатов из 100 частных музейных коллекций со всей страны — от Камчатки до Калининградской области.

«Посетители смогут изучить старинные и необычные предметы быта, посуду, замки, утюги XVIII—XIX веков и многое другое», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Экспонаты предоставлены Музеем столярных инструментов из Пушкина, Военным музеем Карельского перешейка из Выборга, Театром-музеем Ильи Муромца из Мурома и другими выставочными комплексами.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в «Херсонесе Таврическом» пройдёт выставка новых археологических находок.

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