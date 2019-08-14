Музыканту Дельфину стало плохо во время записи песни в студии
- РИА Новости
Утверждается, что он потерял сознание.
По имеющимся данным, экс-солисту «Мальчишника» вызвали скорую помощь.
Менеджер Дельфина Владимир Тепляков уточнил, что в настоящее время состояние артиста не вызывает опасений.
«Сейчас уже всё хорошо, повода для беспокойства нет. Андрей продолжает работать, записывает новые пластинки», — заявил он.
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