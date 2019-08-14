Музыканту Дельфину стало плохо во время записи песни в студии

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Музыкант Андрей Лысиков (Дельфин) почувствовал себя плохо во время работы в студии, сообщает Пятый канал.
Музыканту Дельфину стало плохо во время записи песни в студии
  • РИА Новости

Утверждается, что он потерял сознание.

По имеющимся данным, экс-солисту «Мальчишника» вызвали скорую помощь.

Менеджер Дельфина Владимир Тепляков уточнил, что в настоящее время состояние артиста не вызывает опасений.

«Сейчас уже всё хорошо, повода для беспокойства нет. Андрей продолжает работать, записывает новые пластинки», — заявил он.

Ранее народная артистка России Ольга Остроумова, жена актёра Валентина Гафта, рассказала о состоянии здоровья мужа.

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