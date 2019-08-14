Музыканту Дельфину стало плохо во время записи песни в студии

Музыкант Андрей Лысиков (Дельфин) почувствовал себя плохо во время работы в студии, сообщает Пятый канал.

РИА Новости

Утверждается, что он потерял сознание. По имеющимся данным, экс-солисту «Мальчишника» вызвали скорую помощь. Менеджер Дельфина Владимир Тепляков уточнил, что в настоящее время состояние артиста не вызывает опасений. «Сейчас уже всё хорошо, повода для беспокойства нет. Андрей продолжает работать, записывает новые пластинки», — заявил он. Ранее народная артистка России Ольга Остроумова, жена актёра Валентина Гафта, рассказала о состоянии здоровья мужа.