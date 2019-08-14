Опера Сан-Франциско отменила концерт с участием Пласидо Доминго
«Решение отменить концерт было принято после недавних сообщений о многочисленных обвинениях в сексуальных домогательствах. Хотя указанные инциденты произошли не в стенах Оперы Сан-Франциско, компания не может допустить артиста на сцену Военного мемориального оперного театра», — указывается в сообщении.
Ранее несколько женщин обвинили испанского оперного певца и дирижёра Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. По их словам, Доминго приставал к ним в разные периоды времени с 1980-х годов.
Сам певец выдвинутые в свой адрес обвинения отрицает.
Подробнее — в материале RT.