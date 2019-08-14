Опера Сан-Франциско отменила концерт с участием Пласидо Доминго

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Опера Сан-Франциско отменила запланированный на 6 октября концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте оперного театра.

«Решение отменить концерт было принято после недавних сообщений о многочисленных обвинениях в сексуальных домогательствах. Хотя указанные инциденты произошли не в стенах Оперы Сан-Франциско, компания не может допустить артиста на сцену Военного мемориального оперного театра», — указывается в сообщении.

Ранее несколько женщин обвинили испанского оперного певца и дирижёра Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. По их словам, Доминго приставал к ним в разные периоды времени с 1980-х годов. 

Сам певец выдвинутые в свой адрес обвинения отрицает. 

Подробнее — в материале RT.

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