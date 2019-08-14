Опера Лос-Анджелеса проверит обвинения в адрес Пласидо Доминго

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Опера Лос-Анджелеса проведёт проверку достоверности обвинений в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты против генерального директора Пласидо Доминго.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление оперного театра.

«Мы стремимся сделать всё возможное для создания профессиональной и созидательной среды, в которой все наши сотрудники и артисты в одинаковой степени будут испытывать комфорт и чувствовать, что их ценят и уважают», — указывается в сообщении.

Как отмечается, в пресс-службе обещали привлечь независимого юриста для проверки заявлений о домогательствах.

Ранее девять женщин обвинили испанского оперного певца и дирижёра Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Они утверждают, что Доминго приставал к ним в разные периоды времени с 1980-х годов. 

Сам певец выдвинутые в свой адрес обвинения отрицает. 

Подробнее — в материале RT.

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