Опера Лос-Анджелеса проверит обвинения в адрес Пласидо Доминго
Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление оперного театра.
«Мы стремимся сделать всё возможное для создания профессиональной и созидательной среды, в которой все наши сотрудники и артисты в одинаковой степени будут испытывать комфорт и чувствовать, что их ценят и уважают», — указывается в сообщении.
Как отмечается, в пресс-службе обещали привлечь независимого юриста для проверки заявлений о домогательствах.
Ранее девять женщин обвинили испанского оперного певца и дирижёра Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Они утверждают, что Доминго приставал к ним в разные периоды времени с 1980-х годов.
Сам певец выдвинутые в свой адрес обвинения отрицает.
Подробнее — в материале RT.