Международный кинофорум пройдёт 13 — 15 сентября в Петербурге

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Синепозиум Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI) пройдёт 13 — 15 сентября в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма.
Международный кинофорум пройдёт 13 — 15 сентября в Петербурге
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Право провести это мероприятие город получил год назад. Речь идёт о профессиональном форуме для обсуждения вопросов производства киноконтента, развития креативных индустрий, деятельности кинокомиссий, развития кинотуризма, новых форм взаимодействия с аудиторией.

«Синепозиум — это уникальное мероприятие для Санкт-Петербурга. На одной площадке соберутся представители крупнейших мировых производителей киноконтента», — заявил председатель комитета Евгений Панкевич.

Ранее RIA56 сообщало, что на международном фестивале «Восток & Запад. Классика и Авангард» в Оренбурге представят новую программу.

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