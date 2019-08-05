На кинофестивале «Восток & Запад» в Оренбурге представят новую программу

На международном фестивале «Восток & Запад. Классика и Авангард» в Оренбурге представят новую программу, сообщает RIA56.

Как заявила и. о. министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко, внеконкурсная программа состоит из нескольких мероприятий. В частности, «Киноподмостки» позволят зрителям увидеть четыре ленты, посвящённые театру.

Это драма «А зори здесь тихие» режиссёра Тэна Джунцзе, созданная на основе китайской оперы по мотивам одноимённой повести Бориса Васильева, российский мюзикл «Дух Соноры» Алексея Рыбникова, греческая документальная картина «Наша Мария Каллас» и драма «Танцовщица», снятая во Франции, Чехии и Бельгии.

Всего на фестивале покажут 55 фильмов.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о фестивале китайского кинематографа в Санкт-Петербурге.