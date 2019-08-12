Фестиваль «Цвет лета» состоится 24 августа в Подмосковье

Фестиваль «Цвет лета» состоится 24 августа в Московской области, сообщает телеканал «360».

Об этом заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«Мировая тенденция в городском устройстве — это синтез городской среды и природы. Мы хотим создать ландшафтные пространства в черте города, где будет создано место для отдыха людей, жизни растений, насекомых», — сказал он.

Запланированы выставка цветов, развлекательные мероприятия, лекции от известных архитекторов.

Как отметил Хайкин, задача — познакомить муниципалитеты с основными тенденциями и стандартами посадки, выращивания и ухода за зелёными насаждениями.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее рассказали о планах по благоустройству дворов и площадей в 2019 году.