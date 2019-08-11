Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Иркутской области

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В ГУ МЧС России по Иркутской области предупредили, что в регионе 12 августа ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 15—20 м/с.
Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Иркутской области
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«По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 августа местами по области ожидаются сильные дожди, в северных районах... сильные ливни, грозы, град. По области — усиление северо-западного ветра до 15—20 м/с», — говорится в заявлении.

В ведомстве призывают людей в связи с данной информацией принять необходимые меры предосторожности, в частности, отказаться от туристических походов в селеопасных районах.

«Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать помещения при ухудшении погодных условий», — добавляют в МЧС.

9 августа портал RostovGazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России сообщал, что в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение.

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