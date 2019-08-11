Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье

Метеорологи в Приморском крае объявили штормовое предупреждение из-за ожидающихся сильных ливней и косвенного влияния тайфуна «Лекима».

Об этом сообщается на сайте Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Вечером 11 августа, ночью и днём 12 августа в западных, центральных и на севере восточных районов Приморского края ожидается сильный дождь (50 мм осадков за 12 часов), а также сильные ливни (30 мм осадков за час)», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в результате обильных осадков возможны подтопления низин, сельхозугодий и некоторых участков дорог региона.

Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение.