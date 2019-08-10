Представители Аллы Вербер назвали официальную причину её смерти

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Вице-президент ювелирной компании Mercury и fashion-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в результате менингококкового сепсиса. Об этом сообщили её официальные представители.
Представители Аллы Вербер назвали официальную причину её смерти
  • РИА Новости

«Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию», — говорится в сообщении на странице Вербер в Instagram.

Похороны Аллы Вербер пройдут 14 августа в Торонто.

Алла Вербер умерла 6 августа в Италии в возрасте 61 года.

Российский модельер Валентин Юдашкин в беседе с Пятым каналом назвал Вербер одним из немногих высокоуровневых профессионалов, достойно представлявших Россию на международном рынке.

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