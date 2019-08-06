Юдашкин прокомментировал сообщения о смерти Вербер
- РИА Новости
«Алла Вербер — один из немногих высокоуровневых профессионалов, которые есть в нашей стране. Она и начинала, и вела это дело, и достойно представляла не только свою компанию, но и Россию на международном рынке. Она создала большую империю», — заявил он.
Юдашкин рассказал, что виделся с Вербер на юбилее у композитора Игоря Крутого, и она была в потрясающей форме.
Ранее стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о смерти Вербер.