Елена Цыплакова оценила состояние современного кино

Актриса и режиссёр Елена Цыплакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценила состояние современного кино.

По её мнению, в настоящее время кино по большей части продюсерское, и главная его цель — заработать.

«Это та проблема, из-за которой появляется не самая лучшая продукция, ведь продюсеры диктуют свои правила и иногда не дают возможности даже снять лишний дубль», — считает она.

Тем не менее, по словам Цыплаковой, в России есть хорошее кино и сериалы.

Как добавила актриса и режиссёр, искусство должно помогать человеку совершенствоваться, давать пищу для размышлений, наполнять новым и важным, и только такое кино можно считать достойным.

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